Прямой эфир

Disney готова заплатить $71 млрд за активы 21st Century Fox

0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Disney готова заплатить $71,3 млрд за активы холдинга 21st Century Fox, говорится в заявлении на сайте компании. Глава корпорации Роберт Айгер подчеркнул, что эта покупка принесет значительную финансовую выгоду обеим сторонам.

На эти активы претендует также телекоммуникационный конгломерат Comcast, с которым Disney соперничает больше года. Последняя ранее предлагала купить эти ресурсы акциями за $52,4 млрд, но в начале июня конкуренты озвучили сумму в $65 млрд, причем получить ее они хотят денежными средствами.

Новое предложение от Disney перебило предыдущее. Теперь акционеры 21st Century Fox смогут выбрать, будут ли $71,3 млрд выплачены в виде акций или деньгами.

В начале июня школа кино и телевидения «Индустрия» и компания Disney в России объявили о начале сотрудничества. В рамках совместной программы в школе будут проходить образовательные мероприятия с привлечением зарубежных кинематографистов, сотрудничающих с американской корпорацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появился трейлер фильма «Дамбо» Тима Бертона
Disney снимет фильм по сценарию экономиста из Тюмени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017