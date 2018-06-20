Disney готова заплатить $71 млрд за активы 21st Century Fox

Disney готова заплатить $71,3 млрд за активы холдинга 21st Century Fox, говорится в заявлении на сайте компании. Глава корпорации Роберт Айгер подчеркнул, что эта покупка принесет значительную финансовую выгоду обеим сторонам.

На эти активы претендует также телекоммуникационный конгломерат Comcast, с которым Disney соперничает больше года. Последняя ранее предлагала купить эти ресурсы акциями за $52,4 млрд, но в начале июня конкуренты озвучили сумму в $65 млрд, причем получить ее они хотят денежными средствами.

Новое предложение от Disney перебило предыдущее. Теперь акционеры 21st Century Fox смогут выбрать, будут ли $71,3 млрд выплачены в виде акций или деньгами.

В начале июня школа кино и телевидения «Индустрия» и компания Disney в России объявили о начале сотрудничества. В рамках совместной программы в школе будут проходить образовательные мероприятия с привлечением зарубежных кинематографистов, сотрудничающих с американской корпорацией.