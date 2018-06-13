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В Сети появился трейлер фильма «Дамбо» Тима Бертона

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Фото: youtube.com
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Первый тизер фильма Тима Бертона «Дамбо» опубликован в Сети. Ролик доступен на YouTube-канале Disney Movie Trailers.

За два часа видео набрало более 50 тыс. просмотров.

Премьера фильма запланирована на март 2019 года. Фильм является ремейком одноименного классического мультфильма, вышедшего в 1941 году. В нем снимались Денни ДеВитто, Колин Фаррелл, Майкл Киттон и Ева Грин.

Главный герой «Дамбо» — цирковой слоненок, которого из-за слишком больших ушей невзлюбили другие звери. Однако оказалось, что он умеет летать и способен вдохнуть новую жизнь в представление.

Бертон начал карьеру в 1979 году как художник-мультипликатор студии Диснея. В 2015 году он уже в качестве режиссера снял для компании фильм «Алиса в Стране чудес».

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