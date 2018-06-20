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Школу планируют отремонтировать в Ростовской области за 14 млн рублей

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Капитальный ремонт планируют провести в общеобразовательной школе в хуторе Горбатов Ростовской области за 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Частичный ремонт начали проводить в школе в 2017 году. Тогда была произведена замена кровли, а также проведены работы по благоустройству. До этого в образовательном учреждении заменили оконные блоки, сообщает RostovGazeta.

В общей сложности на все необходимые работы было выделено более 14 млн рублей. Помимо этого, на закупку мебели и аппаратуры были направлены дополнительные 3,5 млн рублей.

Наружные работы начались летом 2018 года. Реализовать проект необходимо до начала учебного года.

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