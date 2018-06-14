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«Школа реставратора» откроется в Тюмени

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В Тюмени будет открыта «Школа реставратора» Она начнет работать на базе областного поискового цента с 18 июня.

Как уточняет ресурс megatyumen.ru, воспитанников школьных поисковых отрядов научат восстанавливать артефакты времен Великой Отечественной войны.

Будущие ученики уже оценили программу. По их словам, школа может дать им много полезных знаний и навыков по физике и химии.

Портал iz.ru весной сообщал о том, что в Тюмени началась реставрация старинных домов. Ей занимаются последователи самарского волонтерского проекта. Первый в очереди — дом № 24 по улице Пароходской. Принять участие в восстановлении зданий могут все желающие.

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