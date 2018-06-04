Флигель усадьбы времен Петра I отреставрируют в Москве

Флигель городской усадьбы Зотова-Алябьева на Кремлевской набережной в Москве выставили на торги. Об этом сообщил глава департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Будущий арендатор двухэтажного здания, расположенного в переулках между Кремлем и храмом Христа Спасителя, должен будет провести ремонтные и реставрационные работы, после чего аренда будет стоить 1 рубль за квадратный метр сроком на 49 лет. Стартовая стоимость аренды флигеля составляет 7,47 млн рублей.

Как сообщает НСН, усадьба Зотова-Алябьева на Кремлевской набережной построена на территории, которую Петр I передал своему сподвижнику Никите Зотову после разгона стрелецких волнений.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 13 июля. Торги пройдут 19 июля 2018 года. По мнению главы департамента коммерческой недвижимости компании Welhome Алексея Гарстукова, инвесторы смогут использовать здание в качестве резиденции, дома для приемов или посольства.

В мае стало известно, что в Москве отреставрируют дом актеров МХАТа. Начальная стоимость контракта составила 15,3 млн рублей.