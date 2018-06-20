Более 10 школ планируют построить в Татарстане в 2018 года

Более 10 образовательных учреждений планируют построить в Республике Татарстан за 2018 году. Об этом в среду, 20 июня, во время панельной дискуссии в КГМУ рассказала заместитель председателя государственного совета РТ Татьяна Ларионова.

На 2018 году в республике запланировано строительство 12 школ. Также будет отремонтировано 16 образовательных учреждений и 11 кадетских учреждений. Такая же работа уже ведется в детских садах республики, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее в мае стало известно о том, что из бюджета Татарстана в 2018 году на летнюю оздоровительную кампанию детей выделено 208 млн рублей. В основном деньги пошли на реконструкцию детских лагерей и оснащение их системой безопасности. Общий объем финансирования первого этапа составил 47,4 млн рублей.