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Более 10 школ планируют построить в Татарстане в 2018 года

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Более 10 образовательных учреждений планируют построить в Республике Татарстан за 2018 году. Об этом в среду, 20 июня, во время панельной дискуссии в КГМУ рассказала заместитель председателя государственного совета РТ Татьяна Ларионова.

На 2018 году в республике запланировано строительство 12 школ. Также будет отремонтировано 16 образовательных учреждений и 11 кадетских учреждений. Такая же работа уже ведется в детских садах республики, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее в мае стало известно о том, что из бюджета Татарстана в 2018 году на летнюю оздоровительную кампанию детей выделено 208 млн рублей. В основном деньги пошли на реконструкцию детских лагерей и оснащение их системой безопасности. Общий объем финансирования первого этапа составил 47,4 млн рублей.

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