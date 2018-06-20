Треть населения планеты играет в видеоигры

Из всего мирового населения 2,3 млрд людей увлекаются компьютерными играми. 51% геймеров используют мобильные устройства, следует из исследования компании NewZoo.

Ожидается, что рынок видеоигр в 2018 году достигнет почти $140 млрд. Более половины этой суммы составит мобильный гейминг.

«Число людей, имеющих доступ к интернету, в развивающихся странах за последние годы резко выросло из-за распространения смартфонов китайских производителей и инвестиций властей стран в инфраструктуру мобильного интернета», — отмечается в документе.

Многие игроки не имеют большого дохода. Поэтому они не могут позволить себе тратить много денег в игре, покупая многочисленные дополнения, улучшения и бонусы. Однако геймеры приносят доход разработчикам даже во время игры в бесплатные игры, например, просмотром рекламы.

Ожидается, что затраты на игры у пользователей к 2021 году увеличатся до $180 млрд, а среднегодовой рост составит 10,3%. Тихоокеанский регион станет наиболее доходным, на него будет приходиться порядка $71,4 млрд, что составит больше 50% от всего мирового дохода.

Больше всего на играх в 2017 году заработали в Китае — почти $38 млрд. На втором месте находится рынок США, принесший разработчикам суммарно $30 млрд, третье место занимает Япония ($19,9 млрд).