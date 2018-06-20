Прямой эфир

Треть населения планеты играет в видеоигры

0
Фото: TASS/ZUMA/Zhao Hanrong
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из всего мирового населения 2,3 млрд людей увлекаются компьютерными играми. 51% геймеров используют мобильные устройства, следует из исследования компании NewZoo.

Ожидается, что рынок видеоигр в 2018 году достигнет почти $140 млрд. Более половины этой суммы составит мобильный гейминг.

«Число людей, имеющих доступ к интернету, в развивающихся странах за последние годы резко выросло из-за распространения смартфонов китайских производителей и инвестиций властей стран в инфраструктуру мобильного интернета», — отмечается в документе.

Многие игроки не имеют большого дохода. Поэтому они не могут позволить себе тратить много денег в игре, покупая многочисленные дополнения, улучшения и бонусы. Однако геймеры приносят доход разработчикам даже во время игры в бесплатные игры, например, просмотром рекламы.

Ожидается, что затраты на игры у пользователей к 2021 году увеличатся до $180 млрд, а среднегодовой рост составит 10,3%. Тихоокеанский регион станет наиболее доходным, на него будет приходиться порядка $71,4 млрд, что составит больше 50% от всего мирового дохода.

Больше всего на играх в 2017 году заработали в Китае — почти $38 млрд. На втором месте находится рынок США, принесший разработчикам суммарно $30 млрд, третье место занимает Япония ($19,9 млрд).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сыгравший хоббита Фродо актер выпустит компьютерную игру
ВОЗ признала заболеванием зависимость от компьютерных игр

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017