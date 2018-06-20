Одна из дорог в Тамбове оказалась завалена кирпичами

Жители Тамбова пожаловались на то, что одна из пешеходных дорожек завалена кирпичами. Речь идет о проходе между заборами, один из которых принадлежит обувной фабрике, а второй — заводу «Красный богатырь». За ограждениями никто не следит, и они стали разрушаться.

«Кирпич легко может упасть на голову идущему по дороге человеку», — жалуются местные жители, которых цитирует ИА «Онлайн Тамбов. Ру».

Между тем, в городской администрации уже отреагировали на обращение. Там сказали, что земельные участки с установленными на них заборами находятся в собственности заводов, а потому собственники объектов должны нести ответственность за их состояние. Кроме того, жители могут пройти к своим домам, минуя эту дорогу.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что жители Уссурийска, не дождавшись помощи властей, самостоятельно отремонтировали заезд во двор. Однако в администрации попросили их больше этого не делать. Там сказали, что, скорее всего, «пломбы» из бетона, сделанные жильцами, быстро разрушатся и это приведет к увеличению ямы.