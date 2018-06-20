Прямой эфир

Одна из дорог в Тамбове оказалась завалена кирпичами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Тамбова пожаловались на то, что одна из пешеходных дорожек завалена кирпичами. Речь идет о проходе между заборами, один из которых принадлежит обувной фабрике, а второй — заводу «Красный богатырь». За ограждениями никто не следит, и они стали разрушаться. 

«Кирпич легко может упасть на голову идущему по дороге человеку», — жалуются местные жители, которых цитирует ИА «Онлайн Тамбов. Ру».

Между тем, в городской администрации уже отреагировали на обращение. Там сказали, что земельные участки с установленными на них заборами находятся в собственности заводов, а потому собственники объектов должны нести ответственность за их состояние. Кроме того, жители могут пройти к своим домам, минуя эту дорогу.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что жители Уссурийска, не дождавшись помощи властей, самостоятельно отремонтировали заезд во двор. Однако в администрации попросили их больше этого не делать. Там сказали, что, скорее всего, «пломбы» из бетона, сделанные жильцами, быстро разрушатся и это приведет к увеличению ямы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибирская школьница придумала способ сделать асфальт вечным
На Шикотане впервые появятся асфальтированные дороги

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017