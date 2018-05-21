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На Шикотане впервые появятся асфальтированные дороги

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Асфальтированные дороги впервые появятся на курильском острове Шикотан, заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече с жителями.

«На Шикотане в скором времени должны появиться первые асфальтированные дороги — между Малокурильским и Крабозаводским, а также в самих селах», — цитирует его официальный сайт региона.

Кожемяко добавил, что дорожные работы начнутся в этом году.

Отмечается, что участки трассы, проходящие через населенные пункты, должны иметь тротуары и освещение.

Строительство дорог идет на фоне создания двух современных рыбокомбинатов, которые обеспечат работой 820 человек и привлекут 10 млрд рублей частных инвестиций.

В октябре глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении объема финансирования федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы». Постановлением скорректированы  показатели, объемы финансирования, расширен перечень запланированных объектов, сроков их строительства и ввода в эксплуатацию.

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