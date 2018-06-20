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Жителей Уссурийска просят не ремонтировать дороги самостоятельно

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В Уссурийске местные жители самостоятельно отремонтировали заезд во двор. Коммунальщики и дорожники попросили горожан больше не чинить дороги самостоятельно.

О проблемном заезде сообщали жители улицы Чичерина. Из-за ям проблемы возникали как у автомобилистов, так и у пешеходов. Инициативные горожане решили самостоятельно отремонтировать проезд и залили ямы бетонным раствором. Активность уссурийцев не оценили представители МУП «Благоустройство, озеленение, санитарное содержание».

Сотрудники уточняют, что состав бетонной и асфальтовой смеси сильно отличаются. «Пломба» из бетона, скорее всего, быстро будет повреждена, что приведет к увеличению ямы, пишет ИА UssurMedia. Спасти от разрушения может армирование сеткой.

Дорожники и коммунальщики порекомендовали горожанам не заниматься ремонтом самостоятельно и консультироваться со специалистами.

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