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Общественный транспорт Казани оборудовали бесплатным Wi-Fi

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Высокоскоростной Wi-Fi появился в 50 автобусах общественного транспорта в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В течение двух месяцев по городским маршрутам будут курсировать 50 автобусов с бесплатным Wi-Fi, после этого планируется оснастить подобной системой еще 300 автобусов популярных маршрутов. Пока что к Wi-Fi можно подключиться на маршрутах № 1, 5, 18, 22, 30, 45 и 60, сообщает ProKazan.ru.

Авторизоваться для доступа к услуге пользователь сможет с помощью своего номера телефона посредством смс сообщения или через портал госуслуг.

Ранее в июне стало известно о том, что порядка 500 пляжей планируют оборудовать бесплатным Wi-Fi в Краснодарском крае. Реализовать проект власти региона предполагают за полтора года.

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