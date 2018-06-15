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Бесплатный Wi-Fi заработал в «Ласточках» до Выборга

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Пассажиры поездов «Ласточка» по маршруту от Выборга до Санкт-Петербурга теперь могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

«Ласточки» с доступом к Wi-Fi будут отмечены специальным стикером. Для подключения к интернету нужно выбрать сеть Lastochka.Center и авторизоваться в системе по номеру телефона, пишет сайт kp.ru. Помимо доступа к сети пассажиры смогут получить доступ к информационно-развлекательному ресурсу «Гид болельщика», разработанному в рамках ЧМ-2018, который стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Там местные и приезжие футбольные болельщики смогут найти полезную информацию.

Услуга бесплатного Wi-Fi в поездах «Ласточки», следующих по маршруту Выборг — Санкт-Петербург, пока работает в тестовом режиме, который продлится до 1 сентября. После этого услугу могут реализовать на других направлениях электропоездов.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года между Петербургом и Псковом запустят поезд «Ласточка».

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