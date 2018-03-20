Автобусы в Петербурге оборудуют Wi-Fi до начала ЧМ-2018

Пассажиров автобусов в Санкт-Петербурге ожидает новшество: до начала чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня, питерские автобусы оборудуют Wi-Fi.

Как отмечается в сообщении на сайте «Пассажиравтотранса», обновление коснется 700 автобусов. Средства на это выделит компания «Фри Сити», отмечает телеканал «78».

Инвестор сам выразил намерение установить необходимое оборудование, но для обеспечения конкуренции «Пассажиравтотранс» направил запросы крупнейшим поставщикам связи в городе, однако получил отказ. Wi-Fi от «ФриСити» действует на маршрутах № 39 и № 39Э, курсирующих между аэропортом Пулково и станцией метро «Московская».

Ранее сообщалось, что в Петербурге проверили тоннель до новой станции метро.