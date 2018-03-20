Прямой эфир

Автобусы в Петербурге оборудуют Wi-Fi до начала ЧМ-2018

0
Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиров автобусов в Санкт-Петербурге ожидает новшество: до начала чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня, питерские автобусы оборудуют Wi-Fi.

Как отмечается в сообщении на сайте «Пассажиравтотранса», обновление коснется 700 автобусов. Средства на это выделит компания «Фри Сити», отмечает телеканал «78».

Инвестор сам выразил намерение установить необходимое оборудование, но для обеспечения конкуренции «Пассажиравтотранс» направил запросы крупнейшим поставщикам связи в городе, однако получил отказ. Wi-Fi от «ФриСити» действует на маршрутах № 39 и № 39Э, курсирующих между аэропортом Пулково и станцией метро «Московская».

Ранее сообщалось, что в Петербурге проверили тоннель до новой станции метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все школы Петербурга досрочно уйдут на каникулы
Старинный парк в бывшем пригороде восстановят в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017