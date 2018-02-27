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Остановки с Wi-Fi и USB-розетками появятся в Петербурге до 2020 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Более 500 остановок общественного транспорта с беспроводным интернетом и возможностью зарядить телефон появятся в Санкт-Петербурге до 2020 года, также для удобства пассажиров установят информационные табло.

О планах на обновление остановочных комплексов рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. В 2018 году в Северной столице должны появиться 23 новых павильона. Пока согласовано три типа остановок, сообщает «Санкт-Петербург.Ру».

Остановки будут оборудованы Wi-Fi, USB-розетками для зарядки мобильных устройств, камерами видеонаблюдения и оборудованием для продления проездных билетов. Адресная программа размещения остановок находится на согласовании.

19 февраля было объявлено четыре закупки на сумму 80 млн рублей для установки более 100 табло на солнечных батареях на автобусных остановках, однако на следующий день конкурсы были отменены.

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