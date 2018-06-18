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Порядка 500 пляжей Краснодарского края планируют оборудовать Wi-Fi

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Порядка 500 пляжей планируют оборудовать бесплатным Wi-Fi в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Как рассказал на брифинге в городском пресс-центре министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Констандиниди, реализовать проект по подключению пляжей к Wi-Fi планируется за полтора года. На данный момент работы в этом направлении уже начались, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Помимо этого, Христофор Констандиниди рассказал о подготовленных мероприятиях для гостей ЧМ-2018. Специально к этому событию были разработаны 40 пеших, автомобильных и даже водных маршрутов для болельщиков.

Кроме того, при поддержке министерства по туризму Краснодарского края в рамках ЧМ стартует программа лояльности «Южное гостеприимство». С помощью карты можно получить скидки в средствах размещения, питания и развлекательных заведениях края. На данный момент программа лояльности насчитывает 80 партнеров.

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