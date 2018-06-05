Общественные места Якутска оборудуют бесплатным Wi-Fi

Территорию Старого города и Центрального парка культуры в Якутске планируют оборудовать бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал и.о. директора МКУ «Центр информационных технологий» Николай Ушницкий, проект уже готов к запуску. Пока что ведутся работы по размещению городских порталов на стартовую страницу.

На данный момент точки бесплатного Wi-Fi действуют в тестовом режиме, сообщает ИА YakutiaMedia.

Проект по бесплатному доступу к Wi-Fi планируют реализовать на всех городских общественных территориях. Торжественный запуск в Старом городе и Центральном парке состоится на следующей неделе.