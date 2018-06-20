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Случайный прохожий в Братске спас детей с балкона горящей квартиры

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В Братске МЧС решает вопрос о награждении мужчины, который спас двух детей из пожара. Случайный прохожий забрался на горящий балкон третьего этажа и пришел на помощь малолетним.

По данным экстренных служб, мама оставила детей двух и шести лет одних дома, а сама отправилась в магазин. За это время малыши нашли спички и решили развести костер. Дощатый пол загорелся, очевидцы заметили вырывающийся на улицу черный дым и пламя. Проезжавший мимо мужчина, увидев ЧП, незамедлительно бросился на помощь детям, сообщает Сибирское агентство новостей.

Житель Братска смог забраться на третий этаж по решеткам нижних балконов. Он принял несколько ведер воды от женщины со второго этажа, чтобы сбить пламя, а затем проник в квартиру, где окончательно потушил пожар.

Сотрудники МЧС решают вопрос о представлении мужчины к награде за спасение детей.

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