«Аэрофлот» признали лучшей авиакомпанией в Европе

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» признан лучшей международной авиакомпанией в Европе по версии американской авиационной ассоциации APEX. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе 19 июня на конференции APEX TECH 2018.

Компания завоевала награды в двух номинациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами», сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Премия APEX «Выбор пассажиров» (Passenger Choice Awards) считается одной из самых статусных в мировой отрасли авиаперевозок. Награда присуждается на основании онлайн-отзывов авиапутешественников, чей маршрут может быть проверен и подтвержден.

В нынешнем году «Аэрофлот» второй год подряд был признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor.

«Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира и является самым узнаваемым авиационным брендом в мире.

В мае «Аэрофлот» был признан лучшей российской авиакомпанией по качеству бортового питания. Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал оценки пассажиров, которые они оставляли после перелетов эконом-классом регулярными рейсами. Всего в исследовании были учтены мнения более 15 тыс. человек, совершивших перелеты с начала 2018 года. Каждому из них предлагалось оценить питание на борту по шкале от 1 до 5.