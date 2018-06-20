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Рособрнадзор дал абитуриентам инструкцию по выбору вуза

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В преддверии старта приемной кампании Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выпустила ряд рекомендаций абитуриентам по выбору вуза.

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«Прежде чем подать документы в вуз или филиал, убедитесь в наличии у него действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе», — говорится в сообщении ведомства. Проверить, есть ли у вуза лицензия и аккредитация, можно на портале «Карта вузов».

Если у высшего учебного заведения нет госаккредитации или она приостановлена, вуз не имеет право проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца.

Абитуриент имеет право подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям в каждом.

Принимать документы высшие учебные заведения должны начать не позднее 20 июня. Для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершится 26 июля.

Рейтинговое агентство RAEX 6 июня представило список лучших российских вузов. Его четвертый год подряд возглавили три московских учебных заведения: МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

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