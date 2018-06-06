Названы лучшие российские вузы

Три московских учебных заведения возглавили список лучших российских вузов по версии рейтингового агентства RAEX. Ими стали МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

По словам составителей рейтинга, эти университеты удерживают свои позиции четвертый год подряд.

Далее в списке следует Санкт-Петербургский государственный университет, а пятое место у Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая подвинула МГИМО.

Рейтинг агентства был представлен на площадке VI Международного форума «Глобальная конкурентоспособность», уточняет телеканал RT.

28 мая ежегодный рейтинг 1000 лучших вузов мира опубликовал Центр всемирного рейтинга университетов. Самую высокую позицию из российских вузов в списке занял МГУ (126-ю). СПбГУ занял 541-е место, МФТИ — 556-е.