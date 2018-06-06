Прямой эфир

Названы лучшие российские вузы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три московских учебных заведения возглавили список лучших российских вузов по версии рейтингового агентства RAEX. Ими стали МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

По словам составителей рейтинга, эти университеты удерживают свои позиции четвертый год подряд.

Далее в списке следует Санкт-Петербургский государственный университет, а пятое место у Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая подвинула МГИМО.

Рейтинг агентства был представлен на площадке VI Международного форума «Глобальная конкурентоспособность», уточняет телеканал RT.

28 мая ежегодный рейтинг 1000 лучших вузов мира опубликовал Центр всемирного рейтинга университетов. Самую высокую позицию из российских вузов в списке занял МГУ (126-ю). СПбГУ занял 541-е место, МФТИ — 556-е.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Составлен рейтинг стран с худшими дорогами
Роскачество составило рейтинг приложений родительского контроля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017