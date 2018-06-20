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Крупное пополнение среди семей парнокопытных произошло в Московском зоопарке

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Беби-бум зафиксирован среди представителей отряда парнокопытных в Московском зоопарке — на свет появились детеныши винторогих козлов, овцебыков, сычуаньских такинов и дагестанских туров. Об этом информирует официальный сайт мэра Москвы в среду, 20 июня.

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«Малыши уже вовсю скачут и прыгают: у копытных взросление детеныша происходит заметно быстрее, чем, например, у кошачьих или псовых», — сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она пояснила, что начало лета — это традиционное время окота. Детеныши в течение полутора-двух месяцев будут питаться материнским молоком, а затем перейдут на взрослую пищу. Пополнение останется в столичном зоосаде только на год — после этого детенышей отправят в другие зоопарки в России и Европе.

Мэрия Москвы отмечает, что сычуаньские такины и винторогие козлы занесены в международную Красную книгу. Первым присвоена категория «уязвимые», а другие являются исчезающим видом.

Ранее директор по маркетингу сети контактных зоопарков «Белый кенгуру» Роман Малиновский сообщил о планах создать в России Ассоциацию контактных зоопарков. По его мнению, в объединение должны войти флагманы среди контактных зоопарков, в которых следят за животными.

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