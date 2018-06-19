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Ассоциацию контактных зоопарков создадут в России

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Дмитрий Ермаков
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Ассоциацию контактных зоопарков создадут в России. Об этом сообщил директор по маркетингу сети контактных зоопарков «Белый кенгуру» Роман Малиновский.

По его словам, в ассоциацию войдут флагманы среди контактных зоопарков, в которых следят за животными.

«Есть много вопросов, мы направили их в администрацию президента, там сказали, что отправят их в Госдуму», — приводит НСН его слова.

Инициативу создания ассоциации контактных зоопарков высказал директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, высказавшийся против их запрета. Он добавил, что в нее необходимо включить передвижные и стационарные зоопарки, которые соответствуют всем нормам. В частности, это нужно для того, чтобы зритель прямо на сайте мог оценить уровень зоопарка. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взять контактные зоопарки под государственный контроль.

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