Милонов предложил взять контактные зоопарки под государственный контроль

В сфере контактных зоопарков необходимо навести порядок и обеспечить государственный контроль. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я выступаю за то, чтобы защитить животных от негуманного отношения. Против тех, кто использует их в корыстных целях, «коробочников», попрошаек», — приводит НСН слова депутата, сказанные на пресс-конференции.

Милонов также добавил, что не призывает полностью запретить контактные зоопарки, и говорил лишь о необходимости госконтроля над данной сферой. Депутат напомнил, что зачастую условия содержания диких животных не выдерживают никакой критики, как и состояние их здоровья.

В феврале в контактном зоопарке Волгограда обезьяна напала на девочку, после чего она провела несколько дней в дневном стационаре.