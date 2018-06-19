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Милонов предложил взять контактные зоопарки под государственный контроль

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Фото: ТАСС/Марат Абулхатин
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В сфере контактных зоопарков необходимо навести порядок и обеспечить государственный контроль. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я выступаю за то, чтобы защитить животных от негуманного отношения. Против тех, кто использует их в корыстных целях, «коробочников», попрошаек», — приводит НСН слова депутата, сказанные на пресс-конференции.

Милонов также добавил, что не призывает полностью запретить контактные зоопарки, и говорил лишь о необходимости госконтроля над данной сферой. Депутат напомнил, что зачастую условия содержания диких животных не выдерживают никакой критики, как и состояние их здоровья.

В феврале в контактном зоопарке Волгограда обезьяна напала на девочку, после чего она провела несколько дней в дневном стационаре.

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