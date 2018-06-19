Дрессировщик Эдгард Запашный выступил против запрета контактных зоопарков в России и предложил перевести некоторых диких животных в разряд домашних. Об этом директор Большого Московского государственного цирка заявил на пресс-конференции 19 июня.

«Я против запрета. Есть большое количество нарушений, и нужно наводить порядок в этой сфере. Я не сторонник того, чтобы на улицах с животными фотографировались, но <…> детские площадки существовали во всех зоопарках Советского Союза. Тигрята бегали вместе с козлятами на одной площадке», — приводит НСН слова Запашного. Он также добавил, что при мысли о диких животных на ум сразу приходят медведь или тигр, однако существуют животные, не способные причинить вреда человеку, как, например, еж или енот. В этой связи дрессировщик предложил «ввести этих животных в разряд домашних».

Ранее в ходе пресс-конференции депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за государственное регулирование сферы контактных зоопарков в России.