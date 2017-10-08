Контактные зоопарки в России могут запретить

Госдума в ближайшие месяцы может принять закон об ответственном отношении к животным, который предполагает запрет деятельности контактных зоопарков. Об этом сообщила глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

«Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев», — приводит слова Тимофеевой «РИА Новости».

По словам депутата, в новом законе будет предусмотрен запрет на содержание в домашних условиях диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков и притравочных станций. Тимофеева отметила, что также важно продумать механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.

Сообщается, что нарушителей закона будут штрафовать, а в отдельных случаях привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Напомним, законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в зоопарк Пензы на временное содержание доставили 20 животных, которых изъяли из контактного зоопарка в Саратове. Директор организации стал фигурантом уголовного дела после того, как леопард напал на ребенка. Напомним, сотрудники зверинца запустили девочку в клетку к хищнику, заверив, что дикая кошка абсолютно безопасна.