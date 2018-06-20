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Ученые нашли в янтаре останки лягушки возрастом 100 млн лет

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Alfred Schauhuber
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Исследователи обнаружили лягушку и неизвестного жука, которого она пыталась съесть, в янтаре. Возраст находки насчитывает около 100 млн лет.

Камень был найден в Мьянме. Лягушка в нем сохранилась частично: череп с зубами, передние лапы, а также часть позвоночника и задней лапы. Установить возраст находки смогли благодаря датированию циркона, который содержится в местных породах.

Новый вид получил название Electrorana limoae. С помощью компьютерной томографии ученым удалось определить, что древние лягушки практически не отличались от современных. Однако для изучения внутреннего строения и образа жизни оказалось недостаточно останков, найденных в янтаре, сообщает телеканал «360».

Ученые предполагают, что лягушки появились около 200 млн лет, но в виду отсутствия их окаменелостей существует мало прямых доказательств этим данным. Новая находка позволила исследователям доказать, что лягушки обитали во влажных тропических лесах во время мелового периода. В то время на Земле еще обитали динозавры.

18 июня исследователи обнаружили в США самое древнее свидетельство курения — трубку с никотином, которая была изготовлена приблизительно 1,6 тыс. лет до нашей эры.

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