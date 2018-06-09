Инки проводили больше успешных операций по сравнению с врачами XIX века

Во времена Империи инков врачи проводили больше успешных операций по трепанации черепа, чем хирурги в XIX веке. Ученые из США исследовали около 160 образцов черепа человека, найденных в окрестностях бывшей столицы инков — города Куско в Перу.

В результате анализа они пришли к выводу, что после операций на голове выживало около 83% пациентов. Во времена Гражданской войны в США при аналогичных методах лечения проводилось чуть более 50% успешных операций, пишет World Neurosurgery.

Суть исследования заключалась в том, что если по краям хирургических отверстий на черепе не обнаруживалось следов затянувшихся ран, то пациент после операции умирал. Если обнаруживали гладкую зажившую кость, то, скорее всего, после операции пациент выживал.

Ученые Будапештского университета ранее проанализировали около ста известных картин с молниями и назвали большинство изображений художников неправильными.