Прямой эфир

Инки проводили больше успешных операций по сравнению с врачами XIX века

0
Фото: TASS/Sergi Reboredo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во времена Империи инков врачи проводили больше успешных операций по трепанации черепа, чем хирурги в XIX веке. Ученые из США исследовали около 160 образцов черепа человека, найденных в окрестностях бывшей столицы инков — города Куско в Перу.

Отец индейцев
Как русский генерал стал национальным героем Парагвая

В результате анализа они пришли к выводу, что после операций на голове выживало около 83% пациентов. Во времена Гражданской войны в США при аналогичных методах лечения проводилось чуть более 50% успешных операций, пишет World Neurosurgery.

Суть исследования заключалась в том, что если по краям хирургических отверстий на черепе не обнаруживалось следов затянувшихся ран, то пациент после операции умирал. Если обнаруживали гладкую зажившую кость, то, скорее всего, после операции пациент выживал.

Ученые Будапештского университета ранее проанализировали около ста известных картин с молниями и назвали большинство изображений художников неправильными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Сколково» разработали технологию быстрой диагностики рака
Ученые создали мягкого робота для идеальных объятий

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017