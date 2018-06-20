Немецкие СМИ извинились за негативный прогноз по игре России на ЧМ

19 июня сборная России по футболу одержала вторую победу на ЧМ-2018. На стадионе в Санкт-Петербурге россияне победили команду Египта со счетом 3:1. В матче отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Гол в пользу египтян забил форвард сборной Мохаммед Салах, реализовав назначенный судьей пенальти.

Немецкое издание Spiegel Express извинилось перед читателями за свой негативный прогноз относительно игры российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу. Журналисты посчитали, что российская команда не сможет выйти в 1/8 финала.

Однако после успеха россиян в матче с Египтом издание признало, что «недооценило хозяев ЧМ». По словам немецких журналистов, российские футболисты «в игровом отношении сильнее, чем многие другие команды».

«Прости, Россия, мы были неправы», — под таким заголовком вышла статья Spiegel Express после уверенной победы россиян.