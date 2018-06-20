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Грозы и ветер ожидаются в столичном регионе

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Подмосковный главк МЧС экстренно предупредил об ожидающихся в регионе грозах с градом и сильным ветром.

В ближайшие три дня в Москве синоптики прогнозируют ветреную погоду с порывами до 17 м/с. Дожди ожидаются в среду, в четверг и пятницу осадков не предвидется.

В дни главного футбольного события мира — чемпионата мира по футболу — Гидрометцентр создал специальную карту с погодой в 11 российских городах, в которых пройдут матчи. Информация дублируется на английском языке, обновляясь каждый час.

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