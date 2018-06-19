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Сборная России обыграла египтян в матче ЧМ-2018

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Российские футболисты одержали уверенную победу во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Команда Станислава Черчесова обыграла сборную Египта со счетом 3:1, практически гарантировав себе выход в плей-офф.

Шаг в сторону плей-офф
В случае успешной игры с командой Египта сборная России обеспечит себе место в 1/8 финала ЧМ-2018

Первый гол в матче на 47-й минуте в свои ворота забил защитник сборной Египта Ахмед Фатхи. Полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество россиян, поразив ворота соперников на 59-й минуте матча.

Спустя две минуты российский нападающий Артем Дзюба забил еще один гол. На 73-й минуте египтяне заработали пенальти, который реализовал форвард сборной Мохаммед Салах.

Таким образом, россияне в первый раз в новейшей истории страны выходят в плей-офф мирового первенства. Последний раз из группы на мундиале выходила сборная СССР в 1986 году.

В заключительном матче группового раунда сборная России будет играть с командой Уругвая, которая в первом туре обыграла египтян со счетом 1:0. Матч состоится 25 июня в Самаре. 

Ранее живущий в Эрмитаже кот Ахилл предсказал сборной России победу в матче с египтянами. Такой же исход встречи спрогнозировал и самец выдры по кличке Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи.

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