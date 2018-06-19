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Сайгачата-альбиносы впервые родились в заказнике в Астраханской области

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Фото: astrobl.ru
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Сайгачат-альбиносов обнаружили на территории государственного природного заказника «Степной» в Лиманском районе Астраханской области. Животные родились у родителей с обычным окрасом. Об этом сообщает пресс-служба региональной службы природопользования и охраны окружающей среды.

Как отмечают специалисты, малыши-альбиносы в заказнике «Степной» встретились первый раз. Рождение реликтовых антилоп необычного цвета является достаточно редким явлением и встречается примерно раз на 5–10 тыс. особей, сообщает «Астрахань-24».

В региональной службе природопользования объяснили редкость подобного окраса. Дело в том, что у животного-альбиноса отсутствует маскирующий окрас, из-за чего особь резко выделяется на фоне ландшафта или же среди своих сородичей, что привлекает внимание хищников.

До этого подобные случаи были зафиксированы в 2007 году в заповеднике «Черные земли» в Республике Калмыкия и в 2010 году, когда известный фотограф смог запечатлеть новорожденного белого сайгачонка.

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