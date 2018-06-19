Матч-открытие ЧМ-2018 посмотрели 18 миллионов россиян

В России матч, открывающий домашний чемпионат мира по футболу посмотрели более 18 млн зрителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу FIFA.

14 июня в первом матче мундиаля Россия разгромила сборную Саудовской Аравии со счётом 5:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники».

18 июня компания Mediascope опубликовала результаты опросов населения в день матча. Согласно им, трансляцию на Первом канале посмотрели более 9,7 млн человек. Среди футбольных соревнований больше смотрели лишь три матча чемпионата Еврпоы по футболу 2008 года, когда российской сборной удалось дойти до 1/4 финала, и отборочный матч FIFA-2010, когда Россия играла с Германией.