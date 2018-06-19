Прямой эфир
Сюжет:

Матч-открытие ЧМ-2018 посмотрели 18 миллионов россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России матч, открывающий домашний чемпионат мира по футболу посмотрели более 18 млн зрителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу FIFA.

14 июня в первом матче мундиаля Россия разгромила сборную Саудовской Аравии со счётом 5:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники».

18 июня компания Mediascope опубликовала результаты опросов населения в день матча. Согласно им, трансляцию на Первом канале посмотрели более 9,7 млн человек. Среди футбольных соревнований больше смотрели лишь три матча чемпионата Еврпоы по футболу 2008 года, когда российской сборной удалось дойти до 1/4 финала, и отборочный матч FIFA-2010, когда Россия играла с Германией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Со всеми неудобствами
Об итогах футбольного понедельника и прогнозах на матч Россия–Египет
Британские букмекеры верят в победу России в матче с Египтом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017