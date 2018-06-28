Россияне не смогут оценить работу скорой помощи

В России сократился список медицинских организаций, которые проходят независимую оценку качества. Из него исключили скорую помощь, психбольницы, репродуктивные центры и другие специализированные учреждения. Раньше пациенты могли оставить о них онлайн-отзыв, это влияло на общероссийский рейтинг организации и региона, в котором она находится. Эксперты отмечают, по некоторым медучреждениям действительно сложно получить объективную оценку от граждан, но опасаются, что без этого инструмента качество услуг может упасть.

Приказ о сокращении перечня подписала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Документ есть в распоряжении «Известий». Из списка исключается около трех десятков организаций, в их отношении больше не будут проводить независимую оценку качества (НОК). Это, например, станции скорой помощи и переливания крови, психиатрические стационары, дома ребенка, молочные кухни, центры репродуктивных технологий, медицинской и социальной реабилитации (в том числе с постоянным проживанием инвалидов).

Также от НОК избавят организации особого типа — это, к примеру, центры медицинской профилактики, медицины катастроф, судмедэкспертизы и т.д. Кроме того, из перечня исключили медучреждения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: центры гигиены и эпидемиологии, противочумные центры и другие.

НОК не будет проводиться в отношении тех организаций, которые не оказывают медпомощь, напрямую не контактируют с населением, либо если это учреждения с особыми условиями оказания медицинской помощи, пояснили «Известиям» в Минздраве.

Система независимой оценки качества условий оказания услуг создана по инициативе президента в 2014 году. Россияне могут оставить отзывы о работе учреждений здравоохранения, культуры, образования и соцобслуживания. Для этого нужно заполнить специальную онлайн-анкету. Среди вопросов по поводу скорой помощи (они пока есть на сайте Минздрава), к примеру, такие: были ли медики вежливы, компетентны, удовлетворительно ли материально-техническое обеспечение и лекарственное обеспечение бригады, был ли пациент доставлен в стационар. Вопросы не связаны с профессиональными аспектами оказания помощи — например, согласен ли пациент с выбранным способом лечения или диагнозом. По конкретным случаям россияне, как и раньше, могут обратиться в любые инстанции — от Минздрава до судов и Генпрокуратуры.

Отзывы пациентов анализируют и составляют рейтинг медучреждений, с которым можно ознакомиться на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях — bus.gov.ru. Там же есть и рейтинг регионов по результатам оценки. Например, в 2017 году по условиям оказания медицинских услуг лидировали Республика Башкортостан, Карелия, Оренбургская, Ивановская и Кемеровская области. Три последних места — у Архангельской области, Ставропольского края и Еврейской автономной области.

По закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» независимая оценка качества проводится «не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года». Контролирует ее проведение специально созданный общественный совет. Результаты НОК направляются в Минздрав, в региональные и местные органы власти, они подлежат «обязательному рассмотрению ... в месячный срок» и учитываются «при выработке мер по совершенствованию деятельности медицинских организаций».

Объективно оценить качество условий оказания скорой помощи сложно, пояснил член Общественного совета при Минздрав Олег Нагибин. Зачастую невозможно понять, к какому учреждению прикреплена машина, а независимая оценка дается конкретной организации, напомнил он.

Независимая оценка качества — эффективный инструмент обратной связи между гражданами и руководством медучреждений в вопросе повышения качества услуг, считает координатор проекта ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

— Принимая столь важный документ, Минздрав должен был выслушать экспертов и общественников. Непонятно, на каких основаниях были исключены медицинские организации, в которых условия пребывания крайне важны для пациентов? Например, центры репродуктивных технологий, центры медицинской и социальной реабилитации (в том числе с проживанием детей-инвалидов — самой незащищенной категории пациентов), — отметил он.

Эксперт напомнил, что в период с 2015 по 2017 год все эти организации подлежали независимой оценке качества, и она была инструментом контроля. Теперь же общественность лишается рычага воздействия.

По данным сайта bus.gov.ru, до сокращения перечня независимую оценку получали 9,4 тыс. организаций здравоохранения.