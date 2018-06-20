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Владимир Путин может выступить с посланием второй раз за год

В Кремле не исключили, что президент снова обратится к Федеральному собранию до конца 2018-го
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первое послание Владимира Путина Федеральному собранию в рамках нового президентского срока может быть оглашено как в конце текущего года, так и в 2019-м. Оба варианта сейчас рассматриваются в Кремле, сообщил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Окончательное решение о дате очередного послания президента пока не принято. Мероприятие может пройти до конца 2018 года или уже в следующем, 2019 году, заявил официальный представитель Кремля.

— И то и другое возможно, — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о возможных датах проведения мероприятия.

Напомним, послание за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года.

Обращение главы государства к Федеральному собранию — ежегодное мероприятие, в ходе которого президент обозначает основные приоритеты внешней и внутренней политики. Первое послание Владимир Путин огласил 8 июля 2000 года. В дальнейшем мероприятия, как правило, проводились в апреле или мае. Однако в 2008 году президент Дмитрий Медведев обратился к Федеральному собранию в ноябре, а в 2011-м — в декабре. Вернувшись на пост президента, Владимир Путин также оглашал их в декабре каждого года.

С 1994 по 2008 год послание президента оглашалось в Мраморном зале Кремля. С 2009 года их перенесли в Георгиевский зал. Мероприятие 1 марта 2018 стало уникальным с этой точки зрения. Из-за большого количества приглашенных гостей оно прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Речь главы государства сопровождалось инфографикой и видеороликами. Выступление делилось на два блока: первый был посвящен социально-экономическому развитию страны, второй — ответам России на внешнеполитические вызовы. Во второй части Владимир Путин рассказал о новых, ранее засекреченных видах вооружений, разработанных российским оборонно-промышленным комплексом.

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