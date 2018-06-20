Футболист Жоаозиньо перейдет в «Арсенал»

Тульский «Арсенал» после смены главного тренера начинает усиливаться под видение игры нового наставника команды Олега Кононова. Как сообщил «Известиям» источник в клубе, в ближайшее время состав команды пополнит полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо. Бразилец работал с Олегом Кононовым в стане «быков» и провел под его началом лучшие годы своей карьеры в чемпионате России.

— Переговоры с Жоаозиньо и его агентами о контракте уже на стадии согласования последних деталей, — рассказал «Известиям» источник. — Планируется, что окончательно всё документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально.

По информации собеседника «Известий», соглашение между 29-летним хавбеком и «Арсеналом» будет заключено по схеме «1+1» — год контракта с возможностью пролонгации на аналогичный срок по окончании сезона. Сам футболист отказался комментировать информацию о своём переходе. В «Арсенале» также не стали говорить на эту тему.

Жоаозиньо начинал карьеру в составе бразильского «Португеза Деспортос». В декабре 2007 года перешел в болгарский «Левски». С начала 2011 года игрок выступал за «Краснодар», в тот момент дебютировавший в РФПЛ. В 2014-м бразилец стал рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионате России и лучшим бомбардиром по системе «гол+пас». В 2015 году он выиграл бронзу национального первенства.

В 2015 году Жоаозиньо подал документы на получение российского гражданства, получил вид на жительство, а в августе 2016-го ему был выдан паспорт гражданина РФ. В мае нынешнего года футболист объявил, что по окончании сезона завершит выступление за «Краснодар», его контракт с которым истек нынешним летом.

«Арсенал» в минувшем сезоне занял рекордное для клуба восьмое место в РФПЛ. Однако его главный тренер Миодраг Божович отказался продлевать договор и покинул команду. Ему на смену пришел Олег Кононов, возглавлявший «Краснодар» в 2013–2016 годах и приведший его к основным успехам в российском чемпионате (бронза чемпионата России-2015, финал Кубка России-2014) и еврокубках (первый выход в групповой этап Лиги Европы и первый выход в плей-офф).

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