«Теплоход здоровья» принял почти 6,5 тыс. пациентов в Хабаровском крае

Врачи на «Теплоходе здоровья» начали рейсы по отдаленным поселкам Хабаровского края. Меньше чем за месяц к медикам обратились 6,5 тыс. человек.

Проект «плавучей поликлиники» позволил сделать диагностический центр доступным для отдаленных поселков. Отдельное внимание врачи уделили ветеранам Великой Отечественной войны, нетранспортабельным больным, беременным женщинам. Осмотры пациентов проведены в десяти населенных пунктах в бассейне реки Амур, выполнено почти 2 тыс. диагностических исследований и более 40 процедур кодирования алкогольной зависимости. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

До 8 июля «Теплоход здоровья» посетит 32 труднодоступных населенных пункта.

В медицинской бригаде работают 19 специалистов, в том числе гастроэнтеролог, дерматовенеролог, кардиолог и врачи ультразвуковой диагностики. В помещениях «плавучей поликлиники» размещено всё необходимое диагностическое оборудование.