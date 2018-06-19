Врачи в Ульяновской области спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Хирурги в Ульяновской области провели операцию мужчине с ранением легкого и сердца. Пациент получил ножевые травмы.

36-летнего мужчину в Большенагаткинскую районную больницу доставила скорая помощь. У потерпевшего было проникающее ранение грудной клетки с повреждениями сердца и левого легкого. Хирурги приступили к срочной операции. Они смогли извлечь нож из груди пациента. Операция длилась три часа, сообщает 1ul.ru.

Жизни мужчины в настоящий момент ничего не угрожает. Как именно пациент получил травму, пока не установлено.