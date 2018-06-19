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Подмосковные врачи спасли жизнь беременной пациентки с тромбозом

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В больнице Реутова прооперировали беременную женщину с тромбозом. Врачам удалось спасти жизнь пациентки и малыша.

Женщина поступила в сосудистое отделение Реутовской центральной районной больницы. Высококвалифицированную помощь пациентке оказывали врачи из Реутова и Балашихи. Тромбоз угрожал жизни как самой женщины, так и ее ребенка. Медики поставили кава-фильтр, который предотвращает попадание тромба в легкие. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

После операции женщину перевели в областной перинатальный центр в Балашихе. Уже на следующий день она родила здорового малыша. Сейчас жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

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