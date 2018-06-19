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Ямальские энергетики заменят километры сетей за летний сезон

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Специалисты «Ямалкоммунэнерго» приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. В планах — заменить более 8 км электросетей. Также в этом году организация впервые проведет технологический аудит на водоочистных сооружениях в Тазовском районе.

Как рассказал главный инженер филиала «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе Алексей Калетин, аудит пройдет на пяти водоочистных сооружениях из семи. Сторонняя фирма оценит расчетные возможности и определит эффективность действующей инфраструктуры, сообщает ИА «Ура.ру».

Также в планах у энергетиков провести замену более восьми км электросетей и трансформаторной подстанции в Газ-Сале. Помимо этого, будет произведен ремонт 1,4 км теплосетей и столько же водопроводных сетей. Все необходимые работы планируют завершить до отопительного сезона.

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