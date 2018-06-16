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Курская область подготовиться к отопительному сезону за 1 млрд рублей

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Курская область готовиться потратить на подготовку к отопительному сезону более 1 млрд рублей. Данный вопрос, планы и задачи, обсудили на очередном штабе ЖКХ, который провел первый заместитель губернатора Курской области Александр Демин.

Необходимые работы по подготовке к следующему отопительному сезону начались сразу же по завершении предыдущего. В городах и районах организованы проверки объектов водо-, тепло-, энергоснабжения, жилого фонда. На ветхих участках сетей происходит их замена, также заготавливается топливо и другие необходимые ресурсы, сообщает «Курская правда».

Особое внимание при проверке готовности объектов уделяется объектам социального значения – детским садам, больницам, школам, учреждения культуры.

По словам Демина, работы завершены уже на 35%. Таким образом есть уверенность в том, что все необходимые подготовительные мероприятия будут завершены до 20 сентября 2018 года. Необходимый запас топлива сформирован, ремонт и строительство котельных проходит согласно графику, погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы идет активно.

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