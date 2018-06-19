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Анкара пообещала найти альтернативу из-за отказа США поставить F-35

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Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
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Турция найдет альтернативу после решения Соединенных Штатов отстранить ее от программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. С таким заявлением выступил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает ТАСС.

«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы. Такие действия со стороны сената США вызывают сожаление, они противоречат духу стратегического партнерства», — цитируют журналисты Йылдырыма.

В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напомнил, что Турция уже перечислила США средства по программе F-35, и первая поставка этих самолетов будет осуществлена 21 июня, сообщает «РИА Новости». «Давайте сядем и поговорим, обсудим наши проблемы, мы не вели себя неуважительно против кого-либо. Гарантируем, что это (покупка С-400) не принесет вреда НАТО», — сказал Чавушоглу. 

«По каким законам вы собираетесь вводить санкции за покупку С-400? Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400, и давайте закроем эту тему», — добавил он.

Сенат США принял 18 июня проект оборонного бюджета на 2019 год, который вводит санкции в отношении Турции в том случае, если она закупит у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400. Из-за намерений купить российские ЗРК, согласно проекту, США прекратят участие Турции в программе производства F-35.

В декабре 2017 года Россия и Турция подписали крупнейший в истории двух стран оружейный контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф». По соглашению поставки планируется начать в марте 2020 года. Власти Соединенных Штатов выступают против решения Турции закупать ПВО у РФ и уже угрожали отказом продавать свои истребители.

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