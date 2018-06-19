Прямой эфир

СМИ узнали о намерениях Обамы вернуться в политику

0
Фото: Global Look Press/DPA/Ralf Hirschberger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент США Барак Обама может выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на следующих президентских выборах в 2020 году. Об этом пишет журнал Vanity fair.

Разъединенный штат Америки
Зачем предложили раздробить Калифорнию

По данным издания, за последние месяцы бывший американский лидер не раз встречался с высокопоставленными представителями Демпартии, в том числе с мэрами Нью-Орлеана, Лос-Анджелеса и Саут-Бенда, а также бывшим капитаном Нацгвардии США и секретарем штата Миссури Джейсоном Кэндером.

Как утверждают многочисленные источники, близкие к участникам встреч, на собраниях Обама давал советы, наставления, говорил о будущем партии и делился своими мыслями о кампании.

Бывший президент США отказался комментировать информацию о его возможном выдвижении, однако издание отмечает, что представители Демпартии пока не видят другого лидера, поскольку достойных «просто больше нет».

Ранее кандидат от Демпартии США на выборах в конгресс Дэн Хелмер заявил, что действующий президент Дональд Трамп несет такую же угрозу американской демократии, как и бывший лидер «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Усама бен Ладен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейтинг Трампа достиг рекордных значений в США
Трамп обвинил демократов в подрыве его усилий в международных делах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017