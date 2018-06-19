СМИ узнали о намерениях Обамы вернуться в политику

Экс-президент США Барак Обама может выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на следующих президентских выборах в 2020 году. Об этом пишет журнал Vanity fair.

По данным издания, за последние месяцы бывший американский лидер не раз встречался с высокопоставленными представителями Демпартии, в том числе с мэрами Нью-Орлеана, Лос-Анджелеса и Саут-Бенда, а также бывшим капитаном Нацгвардии США и секретарем штата Миссури Джейсоном Кэндером.

Как утверждают многочисленные источники, близкие к участникам встреч, на собраниях Обама давал советы, наставления, говорил о будущем партии и делился своими мыслями о кампании.

Бывший президент США отказался комментировать информацию о его возможном выдвижении, однако издание отмечает, что представители Демпартии пока не видят другого лидера, поскольку достойных «просто больше нет».

Ранее кандидат от Демпартии США на выборах в конгресс Дэн Хелмер заявил, что действующий президент Дональд Трамп несет такую же угрозу американской демократии, как и бывший лидер «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Усама бен Ладен.