Президент Дональд Трамп несет такую же угрозу американской демократии, как и бывший лидер организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усама бен Ладен, заявил в своем предвыборном ролике кандидат от Демократической партии США на выборах в конгресс Дэн Хелмер.

«После теракта 9/11 крупнейшая угроза американской демократии живет в Белом доме», — цитирует его USA Today.

20 апреля стало известно, что Демпартия США подала иск в окружной суд Манхэттена на Россию, президента Трампа, который якобы состоял в сговоре с Москвой, и основателя разоблачительского сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Обвинения о влиянии РФ на выборы президента США и сговоре Трампа с Москвой прозвучали после поражения на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва их отвергла, указав на бездоказательность подобных заявлений. В ходе расследования спецпрокурор «по российскому делу» Роберт Мюллер также не нашел никаких подтверждающих обвинения демократов свидетельств.