В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами

Паром с 80 людьми на борту затонул в озере Тоба на острове Суматра. Как минимум один человек погиб. 18 человек удалось спасти. Судьба остальных пассажиров остаётся неизвестной, сообщает AP со ссылкой на пресс-секретаря агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо.

На странице Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Фейсбуке опубликованы кадры выживших пассажиров парома.

По предварительным данным, причина ЧП — плохая погода. Видимость в момент крушения была меньше 30м, отмечает BBC со ссылкой на местную полицию.

В спасательной операции принимают участие около шести лодок спасателей.