В Якутии перевернулась лодка с людьми на борту

Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась в Якутии. По данным ГУ МЧС по республике, инцидент произошел поздно вечером 16 июня на протоке Казачка в Усть-Янском районе.

По данным ведомства, двоим удалось спастись, одну женщину вытащили из воды без признаков жизни, еще один человек числится пропавшим. Как сообщает ТАСС, поскольку в районе нет спасательных подразделений, утонувшего ищут местные жители.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения прогулочного катамарана «Елань» и баржи погибли 11 человек. Инцидент произошел вечером 11 июня на Волге.