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СК начал проверку после гибели трех человек на водоеме в Адыгее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственное управление СК России по Адыгее проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек на водоеме. В Кубанском водохранилище Красногвардейского района республики 8 марта утонули трое жителей.

По данным ведомства, спасатели извлекли труп 37-летнего мужчины. Поиски 34-летнего мужчины и 31-летней женщины продолжаются. По результатам проверки СК будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, 8 марта семейная пара с друзьями праздновали день рождения на берегу водохранилища. Около 14 часов на металлической лодке с мотором двое мужчин и две женщины вышли на водоем.

Спустя час, возвращаясь на берег к месту отдыха, мужчина резко завернул руль, после чего лодка перевернулась и затонула. Находясь в открытом водоеме около 3–4 часов, трое утонули, что видела женщина, которую утром 9 марта на дереве обнаружил рыбак и доставил на берег.

Сообщается, что глубина карьера, где раньше велись разработки гравийно-песчаной смеси, достаточно большая — местами до 17 м. В поисках пропавших людей были задействованы порядка 40 спасателей Адыгеи и Кубани и 10 единиц техники.

На Сахалине 5 марта льдина с рыбаками оторвалась от берега на Сахалине. На ней были четверо мужчин, ребенок и собака. Их спас другой рыбак, которому удалось подцепить льдину с помощью троса с якорем.

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