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Льдина с рыбаками оторвалась от берега на Сахалине

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В Углегорском районе Сахалина произошел взлом припая. От берега оторвало льдину с рыбаками. На ней было четверо мужчин, ребенок и собака.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на очевидцев, один рыбак попытался перепрыгнуть на берег, но безуспешно. Он смог самостоятельно выбраться из воды. Еще двое отправились к берегу вплавь.

На льдине остался мужчина с ребенком. Их спас другой рыбак, которому удалось подцепить льдину с помощью троса с якорем.

Обошлось без пострадавших, собака добралась до берега своими силами.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что льдина с рыбаками оторвалась от берега в районе Гертнера в Магадане. Трое человек были эвакуированы, еще 17 выбрались самостоятельно. Один автомобиль утонул.

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