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Четырех рыбаков унесло в море на льдине в Хабаровском крае

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В бухте Силантьева в Хабаровском крае четырех человек унесло в море на оторвавшейся льдине, их эвакуировали сотрудники МЧС.

Всего в опасной зоне находились девять человек. Пятеро рыбаков вовремя заметили трещину на льду и успели перебраться на берег. Еще четверых на льдине начало уносить в море. На место были вызваны силы регионального управления МЧС России.

На место происшествия отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Советско-Гаванского района, одновременно из порта Ванино выдвинулось спасательное судно с двумя водолазами. Рыбаки пробыли в море около полутора часов, их эвакуировали с льдины на аэроботе. Состояние здоровья хабаровчан оценивается как удовлетворительное, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Это уже второй случай за месяц, когда рыбаков на оторвавшейся льдине унесло в море. МЧС просит жителей региона не терять бдительность.

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