МЧС спасло двух рыбаков со льда Финского залива

Двое рыбаков-любителей эвакуированы со льда в акватории Финского залива.

Инцидент произошел в полдень в районе населенного пункта Большая Ижора Ломоносовского района: рыбаки не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины, сообщает пресс-служба МЧС России по Ленинградской области.

Для спасения пострадавших применялось судно на воздушной подушке, уточняет «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, в бухте Силантьева в Хабаровском крае четырех человек унесло в море на оторвавшейся льдине. На Сахалине около десятка любителей зимней ловли оказались отрезанными от земли.