В США аллигатор отобрал у рыбака улов

Житель американского города Нью Порт Ричи (штат Флорида) во время рыбалки лишился своего улова из-за аллигатора.

Необычный инцидент произошел 22 августа 2017 года, однако видео произошедшего мужчина разместил в YouTube совсем недавно.

На кадрах запечатлено, как мужчине удается поймать довольно крупную рыбу, однако из воды неожиданно выныривает аллигатор, которому, видимо, приглянулся улов американца.

Хищник в молниеносно оказывается на суше и хватает добычу, висевшую на крючке удочки.





«Я снимал видео на рыбалке и до последнего не видел аллигатора», — рассказал рыбак.

В январе сообщалось, что в Австралии карликовая собака отогнала от своих хозяев 3,5-метрового крокодила. Не испугавшись крупной рептилии, собака бросилась на крокодила, выползавшего их водоема и вынудила его вернуться в воду.